ГК "Русагро" подала заявку на прекращение листинга на LSE

Программа GDR сохраняется

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Компания Ros Agro Plc (головная структура ГК "Русагро") направила заявку в финансовый регулятор Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) об отмене листинга GDR в официальном списке Лондонской фондовой биржи.

Как говорится в сообщении компании, это приведет к отмене листинга с 25 июля 2024 года.

Программа GDR сохраняется и будет действовать далее.

После отмены листинга на Лондонской фондовой бирже компания сохранит листинг на Астанинской фондовой бирже (AIX) и Московской бирже.

"Русагро" является одним из ведущих агрохолдингов РФ. Занимает первое место в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе - в производстве сахара и промышленных жиров, третье - свинины.

В 2023 году компания произвела 928 тыс. тонн сахара, что на 20% (на 157 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. Производство свинины составило 334 тыс. тонн (в живом весе на убой), снизившись на 1% (на 2 тыс. тонн).

Выручка ГК в 2023 году выросла на 15% до 277,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 26% до 56,56 млрд рублей, чистая прибыль - более чем в 7 раз до 48,7 млрд рублей.

Активы компании расположены в 15 регионах РФ, в том числе в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Оренбургской областях, Приморском крае и др. Земельный банк составляет 685 тыс. га.