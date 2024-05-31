Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

FESCO учредила во Владивостоке компанию по гостиничному бизнесу

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) учредила новую дочернюю компанию ООО "ФЕСКО Хотэл", сообщается в данных ЕГРЮЛ.

Компания была зарегистрирована 29 мая во Владивостоке с уставным капиталом 100 тысяч рублей. У ООО "Транспортная группа Феско" в ней 99%, еще 1% у АО "Порт актив" (Москва).

Основной вид деятельности - деятельность гостиниц и прочих мест проживания.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тысяч TEU, свыше 11 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

FESCO Владивосток ДВМП ФЕСКО Хотэл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-губернатор Юревич привлечен к субсидиарной ответственности по долгам стройкомпании

Глава "КАМАЗа" отметил подорожание автоэлектроники для концернов в 4 раза

Посевы от заморозков в РФ погибли почти на 1 млн га

ВТБ начал выдачу ипотеки на покупку земельных участков

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });