FESCO учредила во Владивостоке компанию по гостиничному бизнесу

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) учредила новую дочернюю компанию ООО "ФЕСКО Хотэл", сообщается в данных ЕГРЮЛ.

Компания была зарегистрирована 29 мая во Владивостоке с уставным капиталом 100 тысяч рублей. У ООО "Транспортная группа Феско" в ней 99%, еще 1% у АО "Порт актив" (Москва).

Основной вид деятельности - деятельность гостиниц и прочих мест проживания.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тысяч TEU, свыше 11 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.