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ВТБ в третий раз за месяц повышает ставки по собственным ипотечным программам

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ВТБ в третий раз за месяц повышает ставки по собственным ипотечным программам, повышение на 1,3 процентного пункта (п.п.) произойдет с 1 июля, говорится в сообщении госбанка.

Для зарплатных клиентов кредиты на покупку квартир будут доступны от 19,2% годовых при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе от 30% и крупном размере кредита.

Заёмщики, которые получат одобрение заявок до 1 июля, смогут воспользоваться "старыми" условиями до 13 июля включительно.

"Мы меняем условия наших программ из-за растущей стоимости денег на рынке. Для многих привычный индикатор - ключевая ставка Центробанка, но для участников рынка важны и другие параметры. В частности - доходность облигаций федерального займа. Если она растет, растет и стоимость ресурсов для банков. Сейчас динамика по ключевой ставке и долгосрочной стоимости заимствования ОФЗ разнонаправленная: доходность облигаций федерального займа растет уже несколько месяцев, в то время как ключевая ставка не меняется. Для остальных участников рынка ситуация аналогичная, поэтому мы ожидаем, что за нашим решением последуют и другие игроки", - отмечает ВТБ.

ВТБ уже повышал ставки по собственным ипотечным программам 17 июня и 29 мая.

ВТБ
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