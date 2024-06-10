ВТБ с 11 июня повысит первоначальный взнос по ряду льготных ипотечных программ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - ВТБ с 11 июня повышает требования к первоначальному взносу по ряду льготных ипотечных программ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

"Решение об изменении условий связано с адаптацией продуктовой линейки к меняющейся конъюнктуре рынка. Ключевая ставка сохраняется на высоком уровне, регулятор стремится "охладить" рынок, льготная программа-2020, скорее всего, завершит действие в июле. Обо всех изменениях мы заблаговременно сообщили нашим партнерам, которые принимают заявки на покупку квартир в новостройках от клиентов", - пояснили в ВТБ.

Так, первоначальный взнос повышается по льготной ипотеке под 8%, Дальневосточной и Арктической ипотеке, а также ИТ-ипотеке. Решение не затрагивает программы по ИЖС и объекты на проектном финансировании. Все заявки, одобренные до 11 июня, будут действительны для наших заемщиков по старым условиям.

ВТБ не исключает, что подобное решение в том или ином виде примут и другие игроки.

Как сообщили "Интерфаксу" в колл-центре банка, первоначальный взнос по льготной ипотеке под 8% (действует до 1 июля 2024 года) вырастет с 30,1% до 60,1%, по Дальневосточной, Арктической ипотеке и ИТ-ипотеке взнос увеличится с 20,1% до 30,1%.