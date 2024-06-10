Поиск
СюжетПМЭФ-2024

ВТБ с 11 июня повысит первоначальный взнос по ряду льготных ипотечных программ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - ВТБ с 11 июня повышает требования к первоначальному взносу по ряду льготных ипотечных программ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

"Решение об изменении условий связано с адаптацией продуктовой линейки к меняющейся конъюнктуре рынка. Ключевая ставка сохраняется на высоком уровне, регулятор стремится "охладить" рынок, льготная программа-2020, скорее всего, завершит действие в июле. Обо всех изменениях мы заблаговременно сообщили нашим партнерам, которые принимают заявки на покупку квартир в новостройках от клиентов", - пояснили в ВТБ.

Так, первоначальный взнос повышается по льготной ипотеке под 8%, Дальневосточной и Арктической ипотеке, а также ИТ-ипотеке. Решение не затрагивает программы по ИЖС и объекты на проектном финансировании. Все заявки, одобренные до 11 июня, будут действительны для наших заемщиков по старым условиям.

ВТБ не исключает, что подобное решение в том или ином виде примут и другие игроки.

Как сообщили "Интерфаксу" в колл-центре банка, первоначальный взнос по льготной ипотеке под 8% (действует до 1 июля 2024 года) вырастет с 30,1% до 60,1%, по Дальневосточной, Арктической ипотеке и ИТ-ипотеке взнос увеличится с 20,1% до 30,1%.

ВТБ Арктическая ипотека
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Владельцами "дробей" после обратного сплита станут около 5% акционеров ВТБ

Европейские рынки акций упали после выборов в Европарламент

Европейские рынки акций упали после выборов в Европарламент

Рынок акций РФ начал неделю с падения до 3180 пунктов по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ начал неделю с падения до 3180 пунктов по индексу МосБиржи
ПМЭФ-2024

Сбербанк, ВТБ и "АвтоВАЗ" стали самыми заметными компаниями по итогам ПМЭФ-2024

Сбербанк, ВТБ и "АвтоВАЗ" стали самыми заметными компаниями по итогам ПМЭФ-2024

ЦБ РФ отметил активизацию потребления населения в мае

Доля акций Microsoft, Nvidia и Apple в S&P 500 впервые превысила 20%

Доля акций Microsoft, Nvidia и Apple в S&P 500 впервые превысила 20%

Сальдо торгового баланса РФ за январь-апрель выросло на 18,8%, до $50,5 млрд

Денежно-кредитные условия в России в III квартале будут максимально жесткими

Денежно-кредитные условия в России в III квартале будут максимально жесткими

Общее состояние долларовых миллионеров мира выросло до $86,79 трлн

Общее состояние долларовых миллионеров мира выросло до $86,79 трлн

Директор департамента Банка России заявил о пике перегрева экономики страны

Директор департамента Банка России заявил о пике перегрева экономики страны
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });