ВТБ временно приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания лимита

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - ВТБ с 17 июня приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания выделенного лимита, рассказал "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

В пресс-службе ВТБ подтвердили эту информацию. Банк продолжит принимать и рассматривать заявки на программу во всех каналах. Кредитные договоры, заключенные до 17 июня, остаются в силе, клиенты смогут провести сделки по ним на ранее утвержденных условиях.

"Мы ожидаем решения правительства по дальнейшему финансированию IT-ипотеки. После принятия соответствующих решений и выделения лимитов мы готовы оперативно возобновить работу по программе. С начала работы по IT-ипотеке в мае 2022 года 15,9 тыс. клиентов получили в ВТБ по ней кредиты, общий объем сделок уже превышает 154,5 млрд рублей", - заявили в ВТБ.

Источник "Интерфакса" заявил, что совокупный лимит по IT-ипотеке для всех банков может закончиться уже в июле, в то время как программа действует до конца 2024 года.

В рамках программы IT-специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно могут купить квартиру в новостройке или построить частный дом в ипотеку по ставке 5%. Оформить кредит может сотрудник компании, работающей в сфере информационных технологий и имеющей аккредитацию Минцифры. К работникам до 35 лет не установлено требование к минимальному уровню дохода, для остальных оно варьируется от 70 до 150 тысяч рублей в зависимости от региона.

В начале апреля правительство увеличило лимит по IT-ипотеке с 500 до 700 млрд рублей. За счет дополнительных средств улучшить жилищные условия в рамках программы смогут более 15 тысяч семей. Выделенные правительством 200 млрд рублей "ДОМ.РФ" распределил между 33 кредитными организациями пропорционально объему требований на основе поданных заявок. Среди таких кредиторов Сбербанк, Банк ВТБ, Банк "ДОМ.РФ", Альфа-Банк, Росбанк и другие.