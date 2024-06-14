ВТБ с 17 июня повысит на 0,5 п.п. базовую ставку по собственным рыночным программам

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - ВТБ с 17 июня повышает на 0,5 процентного пункта (п.п.) базовую ставку по собственным рыночным программам, говорится в сообщении банка.

"Таким образом, средства на покупку квартир на первичном и вторичном рынках будут доступны от 18% годовых при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе от 30% и крупном размере кредита (для будущих зарплатных клиентов - от 17,9%)", - сообщили в ВТБ.

Повышение ставки банк объясняет продолжающимся ростом доходности ОФЗ.

Клиенты, получившие одобрение заявок до 17 июня, смогут воспользоваться ранее действовавшими ставками до 13 июля включительно.

ВТБ сохраняет для клиентов все действующие дисконты. Заемщики по-прежнему могут получить скидку в размере 0,2 п.п. при крупном размере кредита, 0,3 п.п. - при подаче онлайн-заявки, использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке или получении зарплаты на карту банка и 0,4 п.п. - при переводе зарплаты в ВТБ. Банк также оставляет без изменений ставки по льготным программам: по ипотеке с господдержкой кредиты - 7%, по "семейной" и IT-ипотеке - 6% и 5% соответственно, по дальневосточной и "арктической" ипотеке - 2%.

В последний раз ВТБ увеличивал ставки по своим ипотечным программам 29 мая, тогда повышение составило 1 п.п.

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам 5 июня на 1,5 п.п., минимальные ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье выросли до 18,2%.