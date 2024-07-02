Акционеры "ВУШ Холдинга" решили не выплачивать дивиденды за 2023 год

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ВУШ Холдинг" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год, говорится в сообщении компании.

Ранее совет директоров "ВУШ Холдинга" рекомендовал вернуться к вопросу о выплате дивидендов в IV квартале 2024 года. Перенос рассмотрения вопроса о дивидендах на конец года связан с сезонностью бизнеса кикшеринга, поясняли в компании.

Акционеры также утвердили количественный состав совета директоров (девять человек) и избрали его. Новый состав совета не претерпел изменений по сравнению с предыдущим, в него, в частности, вошли сооснователи сервиса Whoosh - генеральный директор "ВУШ Холдинга" Дмитрий Чуйко, директор по техническим вопросам Олег Журавлев, директор по ИТ Егор Баяндин и директор по GR компании Сергей Лаврентьев.

Кроме того, в совет переизбраны бывший директор по стратегическому развитию Global Ports (ООО "УК Глобал Портс"), управляющий партнер Ultimate Capital Евгений Зальцман, бывший гендиректор ЗАО "Группа компаний С7" Антон Еремин, а также бывший управляющий партнер ПАО АФК "Система" Всеволод Розанов. Кроме того, в совет вошли: руководитель центра специальных ситуаций и мезонинного финансирования ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие" Николай Ефремов и управляющий венчурными фондами "ВТБ Капитал Управление Активами" Магомед Асбахов.

Аудитором финансовой отчетности компании по РСБУ утверждено ООО "Группа Финансы", по МСФО - АО "Кэпт".

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга. Whoosh представлен в России, Белоруссии и Казахстане. В рамках пилотного проекта сервис также работает в Бразилии, Чили и Перу.

ПАО "ВУШ Холдинг" (головная компания группы Whoosh) в декабре 2022 года провело IPO, по итогам которого доля акций в свободном обращении составила около 10% уставного капитала. Уставный капитал "ВУШ Холдинга" равен 1,114 млн рублей, он разделен на 111 382 432 обыкновенные акции номиналом 0,01 рубля.

По итогам 2023 года выручка "ВУШ Холдинга" от услуг кикшеринга по МСФО составила 10,73 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза. Чистая прибыль возросла в 2,3 раза - до 1,94 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA повысилось до 1,9 с 1,1.