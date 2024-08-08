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Количество поездок на самокатах Whoosh за 7 месяцев выросло на 50%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - За январь-июль 2024 года число поездок, совершенных пользователями сервиса кикшеринга Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг"), увеличилось на 50% в годовом измерении, до 85,3 млн, сообщила компания.

Среднее число поездок на активного пользователя (пользователь, который совершил хотя бы одну поездку на транспорте Whoosh за период) за 7 месяцев выросло на 40% - до 15,4 поездки.

В сервисе на конец июля зарегистрировано более 25 млн аккаунтов - это на 42% больше, чем год назад (17,7 млн).

По данным на конец июля, Whoosh работает в 60 локациях против 52 год назад.

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга. Whoosh представлен в России, Белоруссии и Казахстане. В рамках пилотного проекта сервис также работает в Бразилии, Чили и Перу.

По итогам 2023 года выручка "ВУШ Холдинга" от услуг кикшеринга по МСФО составила 10,73 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза. Чистая прибыль возросла в 2,3 раза - до 1,94 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA повысилось до 1,9 с 1,1.

Whoosh ВУШ Холдинг
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