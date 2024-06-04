Совет директоров Лензолота рекомендует выплатить за 2023 год 21,42 рубля на "преф"

Дивиденды на обыкновенные акции совет рекомендовал не выплачивать

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Лензолото" рекомендует акционерам выплатить за 2023 год 21,42 рубля на привилегированную акцию, дивиденды на обыкновенные акции не выплачивать, сообщила компания.

В общей сложности выплаты могут составить 7,4 млн рублей. Это полностью соответствует уставу "Лензолота", по которому дивиденды на привилегированные акции должны составлять не менее 6,9% от годовой чистой прибыли по РСБУ.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 9 июля.

В прошлом году "Лензолото" выплатило, согласно уставу, 131 рубль на "преф" на общую сумму 45,5 млн рублей. Но за 9 месяцев 2022 года "Лензолото" также выплатило из нераспределенной прибыли прошлых лет 3 т508 рублей на обыкновенную акцию на общую сумму около 4 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров "Лензолота" назначено на 28 июня. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 4 июня.

По последним данным, на конец 2022 года, "Полюсу" принадлежало 94,79% голосующих акций ПАО "Лензолото" и 4,46% "префов".