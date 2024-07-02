Экспортные цены на российскую пшеницу продолжили снижаться в июле

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в июле продолжают снижаться.

Как сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса", за неделю пшеница подешевела на $10, до $222 за тонну (FOB). Цена на французскую пшеницу ослабла на $1, до $238, американскую - на $7, до $222 за тонну, на германскую не изменилась - $244 за тонну.

В глубоководных портах тонна пшеницы 4 класса (12,5% протеин) стоит 16 500 рублей (без НДС), что на 250 рублей меньше, чем неделей ранее. Цены на малой воде повысились на 300 рублей, до 13 500-14 000 рублей за тонну. Год назад цены составляли 15 000 рублей за тонну на глубокой воде и 13 500 рублей - на малой.

По данным центра, внутренний рынок пшеницы за прошедшую неделю укрепился на юге и ослаб в Поволжье. Так, цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин, EXW элеватор) на юге выросли на 250 рублей, до 13 600-14 300 рублей за тонну, в Поволжье - снизились на 650 рублей, до 13 000-13 900 рублей.

В Центральной России цены остались на уровне предыдущей недели - 14 600-15 000 рублей за тонну. Цены поддерживал спрос со стороны перерабатывающих предприятий. В Сибири цены выросли в среднем на 400 рублей, до 11 800-12 700 рублей за тонну.

Как сообщалось, по предварительным данным аналитического центра, в минувшем сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.) РФ экспортировала 55,4 млн тонн пшеницы. Российская доля на мировом рынке этого зерна выросла почти до 28% с 25% годом ранее.