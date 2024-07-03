Возможность участия китайских компаний в "Восток Ойле" будут обсуждаться позднее в июле

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Возможность участия китайских компаний в нефтяном проекте "Восток Ойл" планируется обсудить на ближайшем российско-китайском бизнес-форуме.

"Этот вопрос обсуждался на встречах предыдущих. Я и думаю, что будет проводиться бизнес форум российско-китайский в июле, тоже будет подробно обсуждаться на уровне компаний", - сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Китаю проект "Восток Ойл" был представлен на таком же форуме в декабре 2023 года.

Флагманский проект "Роснефти" - "Восток Ойл" - предусматривает освоение нефтяных месторождений на Таймыре. Ресурсная база проекта - 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.

"Роснефть" планировала уже в 2024 году начать отгрузки нефти с "Восток Ойла" по Северному морскому пути. Нефтеперевалочный терминал "Бухта "Север", который входит в добывающий проект "Восток Ойл", планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Терминал будет расширяться соразмерно развитию "Восток Ойла": с 25 млн тонн, затем до 50 млн тонн, выход на полную мощность - 115 млн тонн - в 2030 году.

Ранее проект "Восток Ойл" реализовывался с привлечением иностранных партнеров, которые позднее вышли из своих инвестиций.