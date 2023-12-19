Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Китаю представили российский нефтяной проект "Восток Ойл"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россия презентовала Китаю проект "Восток Ойл", китайские партнеры в настоящее время его изучают, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак, который находится в Пекине с российской правительственной делегацией.

"Про "Восток Ойл" говорили сегодня. В том числе я, с той точки зрения, что это перспективный проект. Мы его презентовали - и компания "Роснефть", и правительство РФ - еще в октябре на российско-китайском энергетическом форуме. Китайские партнеры его сейчас его смотрят", - сказал он.

"Восток Ойл" предусматривает освоение нефтяных месторождений на Таймыре. Ресурсная база проекта - 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров. "Роснефть" планировала уже в 2024 году отгрузить с проекта 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути.

Главный геолог "Роснефти" Андрей Поляков в начале ноября сообщал, что компания в рамках проекта "Восток Ойл" уже на четверть построила нефтепровод Ванкор-Пайяха-Бухта "Север" - из 770 км уже проложено 200 км нефтепровода.

Как сообщалось, нефтеперевалочный терминал "Бухта "Север" планируется расширять соразмерно развитию "Восток Ойла": с 25 млн тонн, затем до 50 млн тонн, выход на полную мощность - 115 млн тонн - в 2030 году. Параллельно с возведением порта будет вестись строительство танкеров, обеспечивающих вывоз нефти по Севморпути.

Ранее проект "Восток Ойл" реализовывался с привлечением иностранных партнеров, которые позднее вышли из своих инвестиций.

Александр Новак Восток Ойл Китай Роснефть Таймыр Андрей Поляков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сборка компактных кроссоверов запущена на калужском автозаводе "ПСМА Рус"

Силуанов анонсировал поиск новых рынков для российских алмазов

Военная операция на Украине

Путин готов договариваться по Украине только исходя из интересов России

Пушкинский музей изменит постоянную экспозицию в следующем году

Пушкинский музей изменит постоянную экспозицию в следующем году
Военная операция на Украине

Шойгу назвал приоритетной задачей на 2024 год продолжить СВО до выполнения задач

В связи со вступлением Финляндии в НАТО Россия сформирует два военных округа

Военная операция на Украине

Шойгу заявил о набранных 490 тыс. военных по контракту и добровольцев

Аэропорт "Внуково" возобновил отправку рейсов

Аэропорт "Внуково" возобновил отправку рейсов

На боевое дежурство до конца года поставят 15 комплексов "Ярс" и "Авангард"

На боевое дежурство до конца года поставят 15 комплексов "Ярс" и "Авангард"
Военная операция на Украине

Шойгу заявил о контроле в пять раз большей территории ДНР и ЛНР, чем до операции

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });