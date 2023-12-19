Китаю представили российский нефтяной проект "Восток Ойл"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россия презентовала Китаю проект "Восток Ойл", китайские партнеры в настоящее время его изучают, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак, который находится в Пекине с российской правительственной делегацией.

"Про "Восток Ойл" говорили сегодня. В том числе я, с той точки зрения, что это перспективный проект. Мы его презентовали - и компания "Роснефть", и правительство РФ - еще в октябре на российско-китайском энергетическом форуме. Китайские партнеры его сейчас его смотрят", - сказал он.

"Восток Ойл" предусматривает освоение нефтяных месторождений на Таймыре. Ресурсная база проекта - 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров. "Роснефть" планировала уже в 2024 году отгрузить с проекта 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути.

Главный геолог "Роснефти" Андрей Поляков в начале ноября сообщал, что компания в рамках проекта "Восток Ойл" уже на четверть построила нефтепровод Ванкор-Пайяха-Бухта "Север" - из 770 км уже проложено 200 км нефтепровода.

Как сообщалось, нефтеперевалочный терминал "Бухта "Север" планируется расширять соразмерно развитию "Восток Ойла": с 25 млн тонн, затем до 50 млн тонн, выход на полную мощность - 115 млн тонн - в 2030 году. Параллельно с возведением порта будет вестись строительство танкеров, обеспечивающих вывоз нефти по Севморпути.

Ранее проект "Восток Ойл" реализовывался с привлечением иностранных партнеров, которые позднее вышли из своих инвестиций.