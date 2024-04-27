Оборот розничной торговли в марте вырос на 11,1%, в I квартале – на 10,5%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в марте в годовом выражении увеличился на 11,1%, сообщил Росстат в среду.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал рост оборота на 8,6%.

По сравнению с динамикой за февраль 2024 года темпы увеличения показателя замедлились. Так, в феврале после уточнения данных показатель рос на 11,7%.

В январе-марте 2024 года оборот розничной торговли увеличился на 10,5%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в марте увеличился на 7,8% в годовом выражении, в то время как в феврале рост составлял 8,7%.

Оборот непродовольственной розницы стал больше на 14,4% (+14,7% в феврале).

По итогам марта в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 47,5%, непродовольственных - 52,5% (в марте 2023 года - 49% и 51% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в марте составил 4 трлн 447,2 млрд рублей, в январе-марте 2024 года - 12 трлн 521,9 млрд рублей.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, предполагает, что в 2024 году показатель увеличится на 3,8%. Обновленный официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост оборота розничной торговли на 7,7% (в сентябре 2023 года - 3,6%).

По итогам 2023 года оборот розничной торговли вырос на 6,4%.