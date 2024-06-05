Оборот розничной торговли РФ в апреле вырос на 8,3%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в апреле в годовом выражении увеличился на 8,3%, сообщил Росстат в среду.

Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал рост оборота на 9%.

По сравнению с динамикой за март 2024 года темпы увеличения показателя замедлились - тогда рост оборота составлял 11,1%.

В январе-апреле 2024 года оборот розничной торговли увеличился на 9,9%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в апреле увеличился на 6% в годовом выражении, в то время как в марте рост составлял 7,8%.

Оборот непродовольственной розницы стал больше на 10,5% (+14,4% в марте).

По итогам апреля в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 47,8%, непродовольственных - 52,2% (в апреле 2023 года - 48,8% и 51,2% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в марте составил 4 трлн 351,3 млрд рублей, в январе-марте 2024 года - 16 трлн 873,2 млрд рублей.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в мае, предполагает, что в 2024 году показатель увеличится на 4,7%. Обновленный официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост оборота розничной торговли на 7,7% (в сентябре 2023 года прогнозировалось 3,6%).

По итогам 2023 года оборот розничной торговли вырос на 6,4%.