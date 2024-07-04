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"Соллерс" начал комплектовать малотоннажники Sollers Argo локализованной МКПП

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Автомобилестроительная группа "Соллерс" сообщила, что начала комплектовать малотоннажные грузовики Sollers Argo локализованной в России механической коробкой переключения передач (МКПП).

Выпуск МКПП налажен на заводе "Соллерс производство трансмиссий" на базе индустриального парка Заволжского моторного завода (Нижегородская область). Шестиступенчатая механическая коробка устанавливается на автомобили с двухлитровым дизельным двигателем мощностью 130 л.с., который также производится в России - на заводе двигателей "Соллерса" в Елабуге. В будущем новыми МКПП планируется оборудовать и другие модели Sollers.

Для выпуска агрегатов в Заволжье была запущена новая производственная линия мощностью до 50 тысяч штук в год, главной особенностью которой является возможность быстрой перенастройки на разные модификации, сообщил "Соллерс". За управление сборочным конвейером отвечает программное обеспечение российской разработки. Пилотная партия коробок передач была выпущена на заволжской площадке в феврале текущего года.

Продажи группы "Соллерс" в России за I полугодие 2024 года выросли на 41,2%, до 22 236 машин. В частности, моделей УАЗ было реализовано 16 572 (+23,3%); автомобилей Sollers - включая легкие коммерческие (LCV) модели Atlant и Argo, а также выпускаемый на Дальнем Востоке пикап Sollers ST6 - 5691 (рост почти в 2,5 раза).

Sollers Соллерс Нижегородская область
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