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В ЦБ считают, что годовая инфляция в РФ на пике не достигнет двузначных значений

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в России на пике будет близка к текущему уровню (чуть выше 9%), двузначного уровня не достигнет, считает директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

"Я думаю, что это будет очень близкое значение (на пике - ИФ). То, что мы получили на 1 июля, чуть выше 9%, я думаю, это очень близко к пиковому значению", - сообщил Тремасов "Интерфаксу" в кулуарах финансового конгресса ЦБ.

По его мнению, годовая инфляция на пиковом уровне не достигнет двузначных значений. "Мое личное мнение - нет. Мое личное мнение - это очень маловероятно", - отметил Тремасов.

Годовая инфляция, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 1 июля выросла до 9,13% с 8,57% на 24 июня (8,30% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Кирилл Тремасов ЦБ РФ Росстат Банк России
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