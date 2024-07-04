В ЦБ допустили замедление темпов роста экономики РФ в III квартале

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Эффекты от жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) более явно проявятся в третьем квартале 2024 года, могут замедлиться темпы роста экономики и может снизиться инфляция с пикового уровня, сообщил "Интерфаксу" директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

"Эффекты от жесткой ДКП будут нарастать, и возможно, уже в третьем квартале мы увидим более явное проявление этих эффектов", - заявил Тремасов в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Он напомнил, что влияние ДКП проявляется с лагом в три-шесть кварталов. ЦБ повысил ключевую ставку до 16% в декабре 2023 года. С тех пор она находится на этом уровне.

Отвечая на вопрос, замедлятся ли темпы роста экономики в III квартале, он сказал: "Не исключено".

Годовая инфляция сейчас выходит на пиковое значение. Этот показатель на пике будет близок к текущему уровню (чуть выше 9%), двузначного уровня не достигнет, считает глава департамента ЦБ.

"Годовой показатель, по-видимому, сейчас выходит на пик. Вы помните, в прошлом году, начиная с июля-августа, резко ускорился рост цен, поэтому если сейчас цены будут расти медленнее, чем год назад, то годовой показатель пойдет вниз", - подчеркнул он.

ЦБ оценивает потенциальный рост экономики в 1,5-2,5%. "Есть различные факторы, которые в последние годы могли привести к смещению этой оценки как вверх, так и вниз. Но в любом случае это смещение, оно не может быть там очень сильным", - заявил он.

О выходе экономики из состояния перегрева будет свидетельствовать снижение инфляции и замедление темпов роста экономики до потенциального уровня (аналитики оценивают его в 1,5-2%).

"Одним из самых таких значимых индикаторов того, что перегрев начинает уходить, будет снижение инфляции. Как только мы увидим устойчивый тренд снижения инфляции, значит, перегрев уходит", - отметил Тремасов.

Еще один индикатор - динамика ВВП. "Если мы видим вот такие высокие темпы роста в экономике сейчас (выше 1% в квартал, что в пересчете на год дает 4-5% роста - ИФ), это значит, что разрыв увеличивается, или другим языком - перегрев увеличивается. Если же мы видим, что экономика притормозила, то есть растет чуть ниже потенциальных темпов роста, то есть где-то ниже 2% в год, (...) то разрыв, скорее, сокращается, и перегрев уходит", - подчеркнул глава департамента ЦБ.

"Я практически не сомневаюсь, что при таком замедлении мы увидим и снижение инфляции", - сказал Тремасов.