Набиуллина пообещала, что ЦБ будет делать все для предсказуемо низкой инфляции

Эльвира Набиуллина Фото: Пресс-служба ЦБ РФ/РИА Новости

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ будет делать все, чтобы инфляция в РФ была предсказуемо низкой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Часто забывают критики жесткой денежно-кредитной политики, что инфляция - это перераспределение. Высокая инфляция обесценивает долги, она делает легче тем, кто набрал большие долги, и перераспределяет выгоды от вкладчиков, кредиторов, работников в сторону акционеров и должников. Инфляция - это налог на бедных, об этом тоже почему-то умалчивают. Я не хочу, чтобы у нас темпы экономического роста были за счет того, что население все больше и больше платит за необходимые товары и услуги", - заявила она в ходе панельной сессии Финансового конгресса Банка России.

"Высокая инфляция абсолютно вредна экономически и социально, мы будем делать все для того, чтобы она была предсказуемо низкой и на этой базе было устойчивое развитие", - добавила Набиуллина.