ВТБ выкупит у акционеров "дроби", оставшиеся от обратного сплита, и вернет в рынок

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ВТБ планирует выкупить у акционеров оставшиеся после обратного сплита дробные акции на баланс дочерней структуры, а затем консолидировать их и продать в рынок, рассказал "Интерфаксу" в кулуарах финансового конгресса ЦБ первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

Акционеры ВТБ на годовом собрании 7 июня приняли решение увеличить номинал акций с 1 копейки до 50 рублей. После консолидации акций у ВТБ будет 5 370 млн обыкновенных акций номиналом 50 рублей.

Если остаток бумаг в портфеле акционера не кратен 5000, то образуются дробные акции. ВТБ оценивал, что владельцами "дробей" станет порядка 5% от общего числа акционеров банка.

"Объем дробных акций очень небольшой, несколько миллионов рублей, это очень маленькая сумма. Суть дробных акций заключается в следующем: права такие же, но единственное - нет возможности биржевой торговли. Соответственно, мы предлагаем выкупать через брокеров на свой баланс, консолидировать и продавать", - заявил Пьянов.

"Например, на какую-то "дочку" ВТБ сделать оферту, чтобы все желающие обладатели дробных акций могли продать по рыночной цене", - пояснил топ-менеджер, добавив, что это займет время.

"Мы также понимаем, что какие-то клиенты могут не отозваться, то есть останутся "спящие" дробные акции" - отметил Пьянов.

С 9 по 14 июля торги акциями ВТБ будут остановлены из-за консолидации.