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Белоруссия снова повысила минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для России

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам. Постановление ведомства от 30 июля на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом, с 1 августа 2024 года молоко и сливки, сгущенные, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5 мас. %, без добавления сахара или других подслащивающих веществ нельзя продавать в Россию дешевле 360 российских рублей за 1 кг (ранее 350 рублей), сливочное масло с содержанием молочного жира 80% и более - дешевле 690 рублей за 1 кг (ранее 670 рублей), масло сливочное с содержанием молочного жира более 72%, но менее 80% - дешевле 620 рублей за 1 кг (ранее 600 рублей), сыры жирностью 45% и ниже - дешевле 410 рублей за 1 кг (ранее 400 рублей), сыры жирностью выше 45% - дешевле 415 рублей за 1 кг (ранее 405 рублей).

Ранее в 2024 году Минсельхозпрод Белоруссии повышал минимальные цены на молочные продукты на экспорт на российский рынок 18 и 12 июля, 22 июня, 12 и 2 апреля, а также 23 и 8 марта.

Белоруссия Минсельхозпрод
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