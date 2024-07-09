Минфин предложил наказывать за нарушения по ведению раздельного учета при госконтрактах

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Для госзаказчиков могут ввести административную ответственность за нарушения в части ведения раздельного учета финансово-хозяйственной деятельности при исполнении госконтрактов. Законопроект о введении соответствующих поправок в КоАП РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Этим документом Минфин РФ, подготовивший законопроект, предлагает дополнить КоАП двумя новыми статьями (15.37.1 и 15.49).

Одной из них предлагается ввести административную ответственность в виде штрафа (10-50 тыс. рублей для должностных лиц или дисквалификацию на срок до трех лет, 5-10% от суммы контракта, но не более 1 млн рублей) за невыполнение требований о раздельном учете результатов финансово-хозяйственной деятельности при исполнении госконтрактов, находящихся на казначейском сопровождении.

Аналогичное наказание предусмотрено за "грубое нарушение порядка ведения раздельного учета". При этом отмечается, что под "грубым нарушением" подразумевается "искажение совокупных сумм понесенных расходов не менее чем на 10%".

Другая новая статья КоАП предполагает введение административной ответственности за нарушение заказчиками сроков утверждения сведений об операциях с целевыми средствами в рамках госконтрактов, находящихся на казначейском сопровождении. Здесь наказание предусматривает наложение штрафа на должностных лиц в размере 10-50 тыс. рублей, на юридических лиц – в размере 1-5% от суммы контракта, но не более 200 тыс. рублей.

Это не первый "административный" законопроект, подготовленный Минфином. Так, ранее министерство подготовило, а правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта (№594966-8 и №594965-8) о комплексных поправках в КоАП и УК РФ, предусматривающих уточнение положений Кодексов, которые определяют ответственность за нарушения законодательства в сфере закупок и закупок по гособоронзаказу.

"Предлагается внести комплексные поправки в КоАП, - говорил заместитель министра финансов Алексей Лавров в ходе заседания Госдумы. - За последние годы в 44-ФЗ (закон "О контрактной системе") и 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") были внесены комплексные поправки, а КоАП за это время не менялся, и многие его нормы утратили свою актуальность и не могут применяться в полном объеме. Это негативно влияет на заказчиков и поставщиков – они не понимают, какие нарушения являются именно нарушениями, и какую ответственность они могут понести в результате этих нарушений".

Сами поправки в КоАП актуализируют все составы административных правонарушений, которые могут быть совершены при осуществлении государственных и муниципальных закупок по 44-ФЗ, закупок госкомпаний и госкорпораций по 223-ФЗ, а также при размещении и исполнении гособоронзаказа (275-ФЗ), при проведении процедур приватизации по 178-ФЗ и других обязательных торгов. При этом предлагается собрать все соответствующие статьи Кодекса (их число сократится в три раза – до шести статей) в едином новом разделе.

В июне Госдума приняла эти законопроекты в I чтении.