МТС запустила вторую оферту для нерезидентов на выкуп до 2,89% капитала

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - "Дочка" ПАО "МТС" - ООО "Стрим Диджитал" - запускает вторую оферту на выкуп у нерезидентов до 2,89% акций материнской компании.

В сообщении МТС указано, что речь идет о 57 705 102 акций компании. Цена приобретения - 95 рублей за бумагу. По той же цене "Стрим Диджитал" приобретала акции в рамках первой оферты, завершившейся в июле, по итогам которой было выкуплено 1,31%.

"Дополнительное тендерное предложение адресовано широкому кругу международных инвесторов, которые хотели бы продать свои акции, но по тем или иным причинам не смогли принять участие в тендерном предложении, объявленном 27 апреля 2024 года", - указано в релизе.

В том числе оферта адресована JPMorgan Chase Bank, N.A. как банку-депозитарию программы депозитарных расписок МТС.

Заявки на выкуп будут приниматься до 6 сентября, итоги сбора заявок планируется подвести до 12 сентября. Компания рассчитывает завершить расчеты по заявкам до 27 сентября.

По итогам запущенной в апреле оферты "Стрим Диджитал" выкупила 26 155 547 обыкновенных акций МТС на 2,48 млрд рублей. При этом лимит первой оферты составлял до 83 932 026 акций МТС (до 4,2% бумаг компании).

В тендерном предложении участвовали, в том числе держатели акций МТС через инфраструктуру Euroclear Bank SA/NV. В тендерном предложении приняли участие инвесторы из США, Великобритании, стран Европейского союза и Азии.