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Пассажиропоток авиакомпаний РФ в мае вырос почти на 7%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Пассажиропоток авиакомпаний РФ в мае 2024 года вырос на 6,8% относительно того же месяца прошлого года, до 9,3 млн человек. Об этом сообщила Росавиация со ссылкой на предварительные данные.

В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Россия" и "Уральские авиалинии". Суммарно они перевезли 6,4 млн человек (+10,6%).

"Стабильное подтверждение оптимистичного тренда опровергает скептические предположения многих экспертов, которые заявлялись в начале этого года в связи с прогнозируемым дефицитом авиапарка", - отметил директор Центра научного обеспечения госполитики в области гражданской авиации ФГУП "ГосНИИ ГА" Александр Фридлянд, слова которого приводит Росавиация.

Росавиация Аэрофлот Победа Сибирь S7 Уральские авиалинии
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