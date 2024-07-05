ММК разместил ЦФА на 500 млн рублей под 18,85% годовых

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) выпустил цифровые финансовые активы (ЦФА) на 500 млн рублей. Об этом сообщается на платформе цифровых активов Сбербанка, где прошло размещение.

Срок обращения ЦФА - 12 месяцев. По выпуску предусмотрен фиксированный ежемесячный купон с доходностью 18,85% годовых. Цена одного ЦФА при выпуске – 10 тыс. рублей.

В размещении приняли участие 28 инвесторов. Выпуск ММК доступен как для юридических, так и для физических лиц - квалифицированных и неквалифицированных инвесторов (для последних установлен лимит по сумме - не более 600 тыс. рублей в год).

ЦФА – цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, а также права участия в капитале непубличных акционерных обществ. Выпуск, учет и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределенного реестра.