Поиск

ММК разместил ЦФА на 500 млн рублей под 18,85% годовых

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) выпустил цифровые финансовые активы (ЦФА) на 500 млн рублей. Об этом сообщается на платформе цифровых активов Сбербанка, где прошло размещение.

Срок обращения ЦФА - 12 месяцев. По выпуску предусмотрен фиксированный ежемесячный купон с доходностью 18,85% годовых. Цена одного ЦФА при выпуске – 10 тыс. рублей.

В размещении приняли участие 28 инвесторов. Выпуск ММК доступен как для юридических, так и для физических лиц - квалифицированных и неквалифицированных инвесторов (для последних установлен лимит по сумме - не более 600 тыс. рублей в год).

ЦФА – цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, а также права участия в капитале непубличных акционерных обществ. Выпуск, учет и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределенного реестра.

ММК Магнитогорский металлургический комбинат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экспортеры назвали Турцию основным покупателем зерна РФ в прошлом сельхозгоду

Экспортеры назвали Турцию основным покупателем зерна РФ в прошлом сельхозгоду

Биржевые цены на Аи-95 выросли на 5,11%, на Аи-92 - на 3,2% за неделю

Биржевые цены на Аи-95 выросли на 5,11%, на Аи-92 - на 3,2% за неделю

Консолидированный бюджет РФ в январе-мае исполнен с профицитом 560 млрд руб.

Консолидированный бюджет РФ в январе-мае исполнен с профицитом 560 млрд руб.

Биткойн упал до минимума с февраля

Биткойн упал до минимума с февраля

Основатель СДЭК продал 55% компании фонду под управлением УК "СФН"

Прием заявок от нерезидентов в рамках обмена заблокированными активами продлен до 2 августа

Тинькофф банк сменил название на ТБанк

Нефть Brent подешевела до $87,1 за баррель

Нефть Brent подешевела до $87,1 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });