Набиуллина подтвердила позицию по требованию о продаже валютной выручки

Эта мера должна быть временной, считает ЦБ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Банк России по-прежнему считает, что требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами должно носить временный характер, а информацией о решении продлить эту истекающую в апреле меру до конца 2024 года не располагает.

"Мне об этом неизвестно", - сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос, есть ли уже окончательное решение о продлении действия указа президента по обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

"Вы нашу позицию знаете, я, наверно, ее не буду повторять", - добавила она.

Указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами вышел в октябре 2023 года. Его параметры и подробный перечень компаний не раскрывались. Сообщалось лишь, что указ распространяется на 43 группы компаний.

Продление требования об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами до конца 2024 года поддерживает правительство. Сейчас эти меры действуют до 30 апреля 2024 года. Они показали свою эффективность в стабилизации ситуации на валютном рынке и будут предлагаться к продлению, заявил в январе первый вице-премьер Андрей Белоусов.

ЦБ тогда выступил против. "На текущий момент Банк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки", - заявлял ранее регулятор.