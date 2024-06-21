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ЦБ отметил, что смягчение требований по продаже валютной выручки упростит бизнесу платежи

ЦБ отметил, что смягчение требований по продаже валютной выручки упростит бизнесу платежи
Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки упростит для компаний проведение платежей, считает Банк России.

"Устойчивый уровень курса определяется фундаментальными факторами, соотношением экспорта и импорта. Вместе с тем, смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки упростит бизнесу проведение платежей", - сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.

Правительство РФ в пятницу объявило о решении смягчить недавно продленное на год требование об обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, теперь этот порог снижен до 60%.

Решение принято с учётом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности, отметила пресс-служба правительства.

Требование об обязательной репатриации валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года. В апреле после непростого обсуждения - так, против обязательной продажи традиционно выступал Банк России - мера была продлена, причем не до конца года, как изначально предполагалось, а сразу на год, до 30 апреля 2025 года.

Часть требований при продлении была смягчена (например, с 90 до 120 дней был увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами), при этом основные пороги - зачисление не менее 80% выручки и продажа не менее 90% от этого объема - тогда власти менять не стали.

Требования распространяются на 43 группы компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

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