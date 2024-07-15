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Гендиректор "Инарктики" Соснов переизбран еще на 3 года

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Илья Соснов переизбран гендиректором ПАО "Инарктика", производителя атлантического лосося и форели, на три года - до июля 2027 года, сообщила компания.

Соснов возглавляет компанию с 2015 года. Он также входит в состав акционеров компании: ему напрямую принадлежит 2,1%, его "ИГС Инвест" - 17,2%.

Выручка компании в 2023 году выросла на 21%, до 28,5 млрд рублей, валовая прибыль - на 38%, до 21,2 млрд рублей, чистая прибыль - на 27%, до 15,5 млрд рублей.

В 2023 году "Инарктика" реализовала 28,2 тысячи тонн рыбы, что на 10% больше, чем в 2022 году.

Инарктика Илья Соснов
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