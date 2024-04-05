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ВТБ продал часть акций в логистическом СП с "Почтой России"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ снизил долю участия в АО "Национальные логистические технологии" (НЛТ), совместном предприятии с "Почтой России", свидетельствует отчетность НЛТ.

ВТБ и "Почта России" учредили АО "Национальные логистические технологии" в 2018 году для реализации проекта по созданию 38 логистических центров по всей стране общей площадью более 400 тыс. кв. м. Каждому из партнеров принадлежало по 50% минус одна акция. Компании планировали вложить в течение 3 лет по 20,4 млрд рублей.

Как говорится в отчете НЛТ, 19 января 2024 года доля участия "Почты России" в капитале НЛТ выросла до 62,5%.

"Мы подтверждаем, что в рамках ранее заключенных соглашений ВТБ продал часть своей доли в АО "Национальные логистические технологии"", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

ВТБ Почта России Национальные логистические технологии НЛТ
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