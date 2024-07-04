"Почта России" обсуждает с ВТБ передачу ему доли в Почта банке

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - АО "Почта России" ведет переговоры с ВТБ о передаче ему доли в Почта банке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе почтового оператора.

Ранее 4 июля первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сказал "Интерфаксу", что кредитная организация обсуждает вопрос интеграции Почта банка в свою структуру на горизонте 2026 года. Он объяснял, что Почта банк "в силу разных причин" имеет неполную линейку продуктов, не имеет достаточного ИТ-бюджета, а это критично для развития растущего розничного бизнеса.

"Мы действительно обсуждаем с нашим партнером - ВТБ - этот вопрос, прорабатываем дальнейшую стратегию по данному проекту", - сказали в пресс-службе "Почты России".

При этом в компании заверили, что финансовые услуги в любом случае будут доступны клиентам "Почты России" "в не меньшем объёме, чем сейчас".

"Зачастую отделение почты - единственная точка доступа к платежам, кредитам и другим финтех-сервисам для жителей удаленных территорий, мы сохраним для граждан эту возможность и сделаем состав доступных финансовых сервисов более широким и эффективным", - сказали в пресс-службе почтового оператора.

Пьянов говорил, что есть разные сценарии возможной интеграции - по примеру "Открытия", когда происходит миграция клиентов на баланс ВТБ, или вариант присоединения.

Почта банк был создан в 2016 году ВТБ и "Почтой России" как розничный банк, развивающий масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений. Региональная сеть банка насчитывает 25 тысяч точек обслуживания в 83 регионах, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. Активная клиентская база Почта банка насчитывает 8,6 млн человек.

ВТБ и "Почта России" при создании совместного банка договаривались, что контролировать его будет ВТБ, однако под угрозой расширения санкций в 2018 году ВТБ деконсолидировал Почта банк, продав две акции Дмитрию Руденко, на тот момент возглавлявшему кредитную организацию.

В сентябре 2021 года ВТБ вернул контроль над Почта банком, но после подпадания под санкции в феврале 2022 года вновь продал две акции. Покупателем стал председатель правления Почта банка Александр Пахомов. В ноябре 2023 года Почта банк попал в санкционный список США.