Philip Morris потратит $600 млн на строительство предприятия в Колорадо

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Табачный концерн Philip Morris International объявил, что направит $600 млн в следующие два года на открытие производственного предприятия в Ороре (Колорадо).

Завод будет выпускать никотиновые подушечки Zyn - продукт Swedish Match, которую Philip Morris приобрел в 2022 году. Продажи этого продукта уверенно растут в последние 1,5 года.

Запуск предприятия, как ожидается, позволит создать 500 новых рабочих мест. Строительство завода должно начаться позднее в 2024 году. На этом этапе будет создано порядка 5 тысяч рабочих мест, а позитивный эффект для экономики штата составит около $1 млрд.

Предприятие начнет производство в конце 2025 года, отмечается в пресс-релизе.

Philip Morris входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. Портфель продукции компании сейчас в основном состоит из сигарет и бездымных табачных изделий. С 2008 года Philip Morris инвестировала более $12,5 млрд в разработку, научное обоснование и коммерциализацию инновационных бездымных продуктов, ставя целью полностью прекратить продажу сигарет.

В настоящее время некурительные продукты компании доступны на 84 рынках по всему миру. По оценкам компании, их использует порядка 33 млн человек. На долю этого направления пришлось 37% выручки Philip Morris в 2023 году.

С начала 2024 года капитализация Philip Morris выросла на 11,6%.