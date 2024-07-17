Pernod Ricard продает портфель винных брендов консорциуму инвесторов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Французская Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, продает портфель винных брендов консорциуму институциональных инвесторов Australian Wine Holdco Ltd. (AWL)

Финансовые условия сделки не разглашаются.

Она включает широкий круг винных брендов подразделения Pernod Ricard Winemakers, в том числе австралийские Jacob's Creek, Orlando и St Hugo, а также испанские Campo Viejo, Ysios, Tarsus и Azpilicueta.

Продажа винных активов позволит Pernod Ricard "перенаправить ресурсы на портфель премиальных брендов алкогольных напитков, а также шампанского, которые являются двигателями роста бизнеса", говорится в пресс-релизе компании.

Она подчеркивает, что продает активы игроку "мирового масштаба", сфокусированному исключительно на винодельческой отрасли. AWL, в частности, владеет брендом Accolade Wines.

Pernod Ricard рассчитывает закрыть сделку в первом полугодии 2025 года.

Акции компании прибавляют в цене 1,4% на торгах в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 22%.