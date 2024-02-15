Pernod Ricard в I финполугодии получила чистую прибыль выше прогноза

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Французская Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, в первом полугодии 2024 финансового года сократила выручку на 7%, но ее чистая прибыль превзошла ожидания рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, продажи в июле-декабре 2023 года составили 6,59 млрд евро против 7,116 млрд евро годом ранее. В органическом выражении они снизились на 3%. Отрицательное влияние на выручку в размере 576 млн евро оказали изменения курсов валют, в частности доллара США, турецкой лиры, юаня и аргентинского песо.

Доходы Pernod Ricard в Северной и Южной Америке в прошлом финполугодии уменьшились на 7% (-7% в органическом выражении), в Европе - на 5% (-4%), в Азии и остальном мире - на 9% (+1). Органический спад в США составил 7%, в Китае - 9%.

Чистая прибыль снизилась на 12%, до 1,569 млрд евро.

Опрошенные Visible Alpha аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне 1,45 млрд евро при выручке в 6,59 млрд евро

В текущем фингоду компания рассчитывает на сохранение органической выручки в целом на уровне предыдущего фингода, тогда как ранее ожидался "широкий и диверсифицированный" рост. Капитальные вложения теперь прогнозируются на уровне 800 млн евро против прежних ожиданий в 0,8-1 млрд евро.

Вместе с тем Pernod Ricard подтвердила среднесрочный прогноз роста выручки на уровне 4-7%.

Компания также намерена выкупить за весь фингод акции примерно на 300 млн евро, около половины из которых уже потрачены в первом финполугодии. Ранее компания планировала buyback на 500-800 млн евро.

Цена акций Pernod Ricard в четверг растет на 5,5%.

Основанная в 1975 году группа Pernod Ricard выпускает и продает такие известные марки алкоголя, как водка Absolut, ром Havana Club, виски (Jameson, Ballantine's, Chivas Regal), коньяк Martell, джин Beefeater, ликеры Malibu и Kahlua, шампанское Mumm и Perrier-Jouet, текилу Olmeca. Продукция компании реализуется более чем в 160 странах. Pernod Ricard, в частности, владеет Ереванским коньячным заводом (бренд "Арарат").