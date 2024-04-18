Российская "дочка" Pernod Ricard в 2023 году снизила чистую прибыль в 5 раз

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Компания "П.Р.Русь" (российская "дочка" французской Pernod Ricard) в 2023 году снизила чистую прибыль в 5 раз до 399,9 млн рублей с 2,015 млрд рублей в 2022 году, сообщается в отчетности компании.

Выручка сократилась на 11,5% до 16,996 млрд рублей с 19,205 млрд рублей, валовая прибыль – до 5 млрд с 8,2 млрд рублей соответственно. Расходы компании на рекламу и маркетинг в 2023 году уменьшились до 1,1 млрд рублей с 1,9 млрд рублей.

В прошлом год компания приняла решение о приостановке реализации в РФ своих алкогольных брендов (Chivas Regal, Jameson, Ballantine's). Продолжились только поставки коньяка "Арарат" Ереванского коньячного завода. В августе прошлого года СМИ сообщали, что Pernod Ricard готовится к закрытию представительства в России.

Между тем, в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности компании отмечается, что "отсутствуют обстоятельства, свидетельствующие о наличии существенной неопределенности в способности общества продолжать деятельность непрерывно".