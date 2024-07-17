Ангола и Намибия из-за изменения логистики примут на себя часть морской активности

Эксперты опасаются, что это может усугубить проблемы с безопасностью

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Южная Атлантика с увеличением судоходства, перенаправленного вокруг мыса Доброй Надежды из-за рисков безопасности в Аденском заливе и Красном море, а также в связи с потенциальной напряженностью из-за российских нефтяных санкций и последствий изменения климата сталкивается с повышенными рисками.

"Ангола и Намибия, с их относительно лучшими портовыми мощностями, могут взять на себя основную тяжесть возросшей морской активности. Это может усугубить существующие пробелы в безопасности и предоставить возможности для преступных сетей", - пишет ресурс Channel 16 английской Dryad Global, специализирующейся на обеспечении безопасности судоходства.

Атлантический океан, исторически имевший решающее значение для трансокеанской торговли, и сегодня сохраняет свое важнейшее значение, особенно в соединении Африки, Европы и Америки, отмечает издание. Однако основное внимание, связанное с безопасностью судоходства, уделялось Северной Атлантике из-за пиратства и политической нестабильности в Гвинейском заливе и Индийском океане, в то время как ситуация в Южной Атлантике оставалась неизученной, подчеркивают эксперты.

Порты вдоль Атлантического побережья Южной Африки создают жизненно важные морские торговые коридоры. "Поскольку африканские страны и иностранные субъекты стремятся использовать потенциал экономики океана, они сталкиваются с преступниками, эксплуатирующими то же геостратегическое пространство. Эти субъекты извлекают выгоду из расширенной морской торговли и технологических достижений, которые позволяют использовать более крупные, быстрые и дальние суда", - указывает Channel 16.

Так, Ангола, крупный производитель нефти в Африке, сталкивается с нападениями на суда и трансграничной контрабандой топлива из-за своих морских месторождений. Намибия, также богатая оффшорными ресурсами углеводородов и алмазами, привлекает как многонациональные компании, так и транснациональные преступные сети, поясняют авторы статьи.

Как отмечают эксперты, существующие региональные организации, такие как Конвенция о Бенгельском течении и Южноатлантическая зона мира и сотрудничества (ZOPACAS), в первую очередь сосредоточены на экономическом развитии, а не на безопасности. Интегрированная стратегия морской безопасности Сообщества развития Юга Африки (SADC) предлагает потенциальную основу для сотрудничества, однако для ее эффективной реализации требуется возобновить взаимодействие, добавляют они. Разовый характер недавно созданного Афро-атлантического рабатского процесса может помешать ощутимому сотрудничеству на море, считают аналитики.

По их мнению, для устранения новых угроз необходимы скоординированные усилия по картированию и выявлению преступной деятельности в южной части Атлантического океана вблизи Африки. "Расширенное сотрудничество, возможно, связывающее существующие структуры или формирующее новые двусторонние или многосторонние союзы, имеет решающее значение для защиты этого жизненно важного региона. Неспособность действовать сообща может привести к значительным последствиям для безопасности и экономики", - предупреждают специалисты.