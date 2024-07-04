Напряженность в Красном море затронула интересы 65 стран

Расходы на топливо танкеров и сухогрузов возросли на $1 млн за рейс

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Нападения йеменских хуситов на судоходные маршруты в Красном море затронули интересы 65 стран, расходы на топливо танкеров и сухогрузов увеличиваются из-за изменения маршрутов, следует из отчета министерства обороны США.

"Изменение маршрута движения судов вокруг Африки через мыс Доброй Надежды увеличивает протяженность маршрута примерно на 11 тыс. морских миль, время в пути – на 1-2 недели, а расходы на топливо – на $1 млн за рейс", - говорится в исследовании.

На Красном море наблюдается резкое сокращение контейнерных перевозок, объемы которых с декабря 2023 года упали примерно на 90%. Через этот коридор обычно проходит около 10-15% мировой морской торговли, что подчеркивает серьезность сбоев.

Хуситы, несмотря на заявления о том, что они наносят удары по судам, связанным с Израилем, в отместку за действия Израиля в Газе, часто нападают на гражданские суда, которые практически не связаны с Израилем. Согласно отчету, нападения в Красном море затронули широкий круг стран, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Турцию, Россию, Китай, Катар и, в частности, Иран, предполагаемого главного сторонника хуситов.

Также нарушены интересы 29 крупных энергетических и судоходных компаний, в числе которых названы BP plc, Total Energies, Shell, C.H. Robinson (Миннесота), CMA CGM (Марсель, Франция), COSCO (Пекин), Equinor, Evergreen (Тайбэй, Тайвань), Frontline (Лимассол, Кипр).

В отчете подчеркиваются более широкие геополитические последствия, и отмечается, что даже Иран не застрахован от этих атак. В феврале произошел инцидент, когда ракета хуситов поразила принадлежащее Греции судно, направлявшееся в Иран из Бразилии, что подчеркивает неизбирательный характер угрозы, поясняют исследователи.

Продолжающаяся агрессия хуситов в Красном море свидетельствует о способности группировки дестабилизировать важнейшие мировые торговые пути и о том, что международным коалициям по-прежнему сложно обеспечивать безопасность на море, продолжают они. Для эффективного противодействия этим угрозам, вероятно, потребуется активизировать военно-морские операции США, Европы и союзников, считают они.

Палестинские вооруженные группировки, возглавляемые ХАМАС, в начале октября 2023 года вторглись в Израиль из сектора Газа. В ответ правительство Израиля объявило о начале ответной военной операции "Железные мечи" в секторе Газа.

В ответ на растущую угрозу в регионе Соединенные Штаты в декабре 2023 года инициировали операцию Prosperity Guardian, многонациональную инициативу, направленную на защиту коммерческих судов от воздушных и морских угроз. Эта операция включает активные меры обороны, такие как перехват ракет и беспилотных летательных аппаратов. Одновременно США и Великобритания нанесли прямые удары по инфраструктуре хуситов в Йемене. Европейский союз также начал оборонительную операцию "Аспидес" для противодействия морским угрозам, исходящим от хуситов.