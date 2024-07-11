Порты Гибралтарского пролива работают на пределе из-за сбоев в глобальной логистике

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Порты Альхесирас (Испания) и Танжер (Tanger Med, Марокко) на противоположных сторонах Гибралтарского пролива испытывают значительную нагрузку из-за изменений в глобальных морских маршрутах, сообщает Hellenic Shipping News и объясняет это реконфигурацией морской торговли в связи с возросшими рисками в Аденском заливе и Красном море.

В конце 2023 года судоходные компании начали перенаправлять свои корабли подальше от вод Йемена, чтобы избежать нападений хуситов, в результате количество заходов контейнеровозов в Аденский залив существенно упало. Суда из Азии, направляющиеся в Европу, теперь курсируют вокруг мыса Доброй Надежды, увеличивая время в пути на 9-14 дней, а также нагрузку на порты Альхесирас и Танжер, которые стали важнейшими перевалочными узлами.

Как сказали Hellenic Shipping News руководители терминалов, оба порта работают на максимальной или близкой к максимальной мощности, что подчеркивает необходимость стратегических корректировок.

По мнению представителя Maritime Strategies International Ltd. Дэниела Ричардса, нынешние перебои, хотя и не такие серьезные, как во время пандемии COVID-19, могут усугубиться по мере приближения к предрождественскому пиковому сезону. Необходимость перевалки в портах западного Средиземноморья в обход восточного приводит к увеличению времени простоя и неэффективности операций, добавляет он. Уроки, извлеченные из пандемии, побудили клиентов держать большие запасы, чтобы защитить себя от сбоев в цепочке поставок, но продолжающиеся заторы в Альхесирасе и Танжере подчеркивают сохраняющиеся проблемы, говорит специалист.

Майкл Олдвелл из швейцарской логистической Kuehne + Nagel также считает, что пиковый сезон судоходства может усугубить ситуацию, если проблемы в Красном море сохранятся, а потребительский спрос в Европе увеличится. Наличие судов, стоящих на якоре за пределами портов, сигнализирует о системном напряжении, потенциальные экономические последствия которого выходят далеко за рамки повышения фрахтовых ставок, предупреждает эксперт.

Судоходные компании изучают такие альтернативы, как маршрутизация грузов через порты Валенсии, Барселоны и Северной Европы. Porto Sines PSA (Португалия) и DP World PLC (ОАЭ) адаптируются, используя более безопасные места, как, например, порт Джабаль-Али в Дубае, сообщает издание.