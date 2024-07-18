Альфа-банк увеличил капитал дочерней микрофинансовой компании в 10 раз

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Альфа-банк увеличил уставный капитал своей дочерней микрофинансовой компании в десять раз, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Уставный капитал МФК "Альфа Финанс" вырос с 200 млн рублей до 2 млрд рублей.

Как сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Альфа-банка, докапитализацию провели в целях развития бизнеса компании.

Альфа-банк учредил дочернюю микрофинансовую компанию в октябре 2023 года.

Банк по итогам первого квартала 2024 года занимает 4-е место по активам в рэнкинге "Интерфакс-100".