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Завод "Москвич" остановился на двухнедельный отпуск

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Автозавод "Москвич" остановил производство автомобилей на период планового корпоративного отпуска с 22 июля по 4 августа.

Как сообщал "Автостат", за I полугодие 2024 года на российском рынке продано более 10 тысяч автомобилей "Москвичей", в том числе почти 900 лифтбеков "Москвич 6" и около 700 электромобилей "Москвич 3е". В целом за 2024 год предприятие планирует реализовать 27 тысяч автомобилей против 15,3 тысячи машин в 2023 году.

"Москвич" выпускает компактный кроссовер "Москвич 3" и его электрическую версию "Москвич 3e", а также лифтбек "Москвич 6". На конец года запланировано начало производства семиместного кроссовера "Москвич 8".

Автостат Москвич Москва
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