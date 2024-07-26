ФАС до 31 июля ждет от нефтяников обоснование роста оптовых цен на Аи-95

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба до 31 июля ждет от нефтяных компаний информацию об обосновании роста оптовой стоимости на Аи-95, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"ФАС направила запрос вертикально-интегрированным компаниям. Срок предоставления информации в антимонопольный орган - 31 июля. Служба и её территориальные органы продолжают держать на контроле ситуацию на рынке нефтепродуктов", - сказал представитель пресс-службы.

17 июля в ФАС заявили, что ждут от нефтяных компаний данные об экономическом обосновании роста оптовой стоимости на 95-й бензин. Кроме того, ФАС рекомендовала провести работу по увеличению объемов продаж Аи-95 на бирже, так как в настоящее время наблюдается сезонное повышение спроса именно на этот вид топлива.

Рост цен бензинов на бирже фиксировался с начала лета на опасениях участников рынка относительно дефицита предложения в условиях открытого экспорта. За этот период к сегодняшнему дню Аи-92 подорожал на 17,4%, Аи-95 - на 38%. При этом спред между Аи-95 и Аи-92 на бирже приближается к 18 тысячам рублей по национальному индексу, что противоестественно для сегмента.

На этой неделе стоимость Аи-92 на бирже упала на 5,8% к закрытию прошлой пятницы, до 54 563 рублей за тонну. Снижение биржевых цен на Аи-95 менее значительное - на 1,7%, до 72 381 тысячи рублей за тонну, однако этим прервался их практически непрерывный рост, продолжавшийся почти два месяца.

Текущее снижение биржевых цен на бензины связано, в том числе, с заявлениями вице-премьера Александра Новака, который на днях объявил, что экспорт бензина из России будет запрещен после исключения, длившегося с 20 мая до 31 июля. Кроме того, по его словам, правительство рассматривает возможность продления запрета на зарубежные поставки данного топлива на сентябрь-октябрь.

Новак подчеркнул, что этих мер с учетом увеличения объемов выпуска бензина нефтяными компаниями будет достаточно для стабилизации рынка: "У нас достаточно производства, достаточно внутреннего потребления, потому что ситуация временная".