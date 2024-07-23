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Tesla начнет использовать человекоподобных роботов в 2025 году

Компания планирует запустить массовое производство роботов в 2026 году

Tesla начнет использовать человекоподобных роботов в 2025 году
Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американская Tesla в следующем году начнет использовать человекоподобных роботов и планирует приступить к их выпуску в большем количестве, для других компаний, в 2026 году, написал в соцсети X глава автопроизводителя Илон Маск.

Tesla работает над такими роботами уже несколько лет и рассчитывает, что они смогут выполнять тяжелые задачи, а также позволят снизить дефицит рабочей силы и повысить эффективность производства, отмечает The Wall Street Journal.

Ожидается, что роботы также смогут общаться и будут иметь защиту от нежелательных действий.

В марте Маск опубликовал видеоролик с человекоподобными роботами Optimus, которые осторожно передвигаются по заводу и выполняют простые задачи. В апреле он заявил, что Optimus смогут работать на заводах уже в этом году.

Миллиардер также говорил, что Tesla хочет продавать их дешевле $20 тыс. за штуку.

Tesla Илон Маск
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