Фондовые индексы США падают, акции Tesla теряют в цене почти 12%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снижаются на фоне разочаровывающих квартальных отчетов ряда крупных компаний, акции Tesla Inc. теряют в цене 11,8%.

Статданные, опубликованные в среду, показали неожиданное сокращение продаж новостроек в США в прошлом месяце.

Продажи новых домов в стране в июне уменьшились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 617 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в мае было реализовано 621 тыс. новостроек, а не 619 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в прошлом месяце до 640 тыс. с ранее объявленного майского уровня, по данным Trading Economics.

Акции Tesla Inc. теряют в цене 11,8% в ходе торгов в среду. Американский производитель электромобилей увеличил выручку во втором квартале на 2%, до рекордных $25,5 млрд, однако его чистая прибыль упала на 45%, а прибыль без учета разовых факторов ($0,52 на акцию) оказалась существенно хуже консенсус-прогноза опрошенных FactSet экспертов ($0,61 на акцию).

Котировки бумаг других производителей электромобилей падают вслед за акциями Tesla. Капитализация Rivian Automotive Inc. опустилась на 4,3%, Lucid Group Inc. - на 4,2%, ADR Nio Inc. и XPeng Inc. потеряли в цене 2,3% и 3,1% соответственно.

Бумаги Visa Inc. подешевели на 3,7%. Оператор крупнейшей в США платежной системы увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 17%, выручку - на 10%, при этом последний показатель оказался хуже прогнозов рынка.

В числе лидеров снижения среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average помимо акций Visa - бумаги Intel Corp. (-1,9%), Apple Inc. (-1,8%), McDonald's Corp. (-1,7%), а также Microsoft Corp. (-1,2%).

Цена акций GE Vernova опустилась на 0,8%. Поставщик решений для энергетики, выделенный в начале апреля из General Electric, завершил второй квартал с чистой прибылью, однако его выручка не оправдала ожиданий.

Стоимость бумаг Alphabet Inc. снизилась на 3,9%. Квартальные результаты компании превзошли прогнозы рынка, однако трейдеры негативно восприняли рост капиталовложений Alphabet, отмечает Barron's.

Акции Boston Scientific теряют в цене 2,5%, несмотря на то, что квартальные финансовые показатели производителя медицинского оборудования оказались сильнее прогнозов рынка.

Бумаги AT&T Inc. прибавляют 4%. Телекоммуникационная компания зафиксировала 20%-ное снижение чистой прибыли во втором квартале при незначительном уменьшении выручки. При этом темпы роста числа абонентов тарифных планов с оплатой услуг по факту существенно превзошли ожидания аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:10 мск в среду снизился на 357,64 пункта (0,89%) и составил 40000,45 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 75,23 пункта (1,35%) - до 5480,51 пункта.

Nasdaq Composite упал на 354,78 пункта (1,97%) и составил 17642,57 пункта.