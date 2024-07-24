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В России с 16 по 22 июля бензин на АЗС подорожал на 0,55%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 16 по 22 июля выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,55% после повышения на 0,53% с 9 по 15 июля и на 0,61% со 2 по 8 июля, сообщил Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин поднялись к 22 июля на 4,7% при общей инфляции 4,91%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 22 июля составляла 57,05 рубля (на 15 июля - 56,73 рубля). Стоимость литра АИ-92 - 52,72 рубля (52,44 рубля), АИ-95 - 57,64 рубля (57,32 рубля), АИ-98 - 72,04 рубля (71,62 рубля).

Потребительские цены на дизельное топливо в стране с 16 по 22 июля выросли на 0,3% после увеличения на 0,24% с 9 по 15 июля и на 0,25% со 2 по 8 июля. Средняя цена ДТ в стране на 22 июля составила 66,34 рубля за литр (на 15 июля - 66,15 рубля).

В 2023 году потребительские цены на бензин выросли на 7,23%, чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).

Росстат
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