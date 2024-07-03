В России бензин с 25 июня по 1 июля подорожал на 0,52% против 0,41%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В России потребительские цены на бензин с 25 июня по 1 июля выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,52% после повышения на 0,41% с 18 по 24 июня, на 0,16% с 11 по 17 июня, на 0,22% с 4 по 10 июня и на 0,26% с 28 мая по 3 июня, сообщил Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин поднялись на 3,2% при общей инфляции 4,51%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 1 июля составляла 56,09 рубля (на 24 июня - 55,81 рубля). Стоимость литра АИ-92 - 51,85 руб. (51,56 руб.), АИ-95 - 56,69 руб. (56,41 руб.), АИ-98 - 70,74 руб. (70,43 рубля).

Потребительские цены на дизельное топливо в стране 25 июня по 1 июля поднялись на 0,19% после повышения на 0,23% с 18 по 24 июня, на 0,09% с 11 по 17 июня, на 0,12% с 4 по 10 июня, на 0,16% с 28 мая по 3 июня. Средняя цена ДТ в стране на 24 июня составила 65,84 руб. за литр (на 24 июня - 65,71 рубля).

В 2023 году потребительские цены на бензин выросли на 7,23%, чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).