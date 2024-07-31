Рост цен на бензин в России с начала года превысил инфляцию

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В России потребительские цены на бензин с 23 по 29 июля выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,42% после повышения на 0,55% с 16 по 22 июля, на 0,53% с 9 по 15 июля и на 0,61% со 2 по 8 июля, сообщил Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин к 29 июля немного обогнали общую инфляцию, поднявшись на 5,2% при индексе потребительских цен на эту же дату 4,99%. Рост цен на бензин с начала июля составил 2,2% (общая инфляция за этот период - 1,07%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 29 июля составляла 57,3 рубля (на 22 июля - 57,05 рубля). Стоимость литра АИ-92 - 52,9 рубля (52,72 рубля), АИ-95 - 57,9 рубля (57,64 рубля), АИ-98 - 72,53 рубля (72,04 рубля).

Потребительские цены на дизельное топливо с 23 по 29 июля выросли на 0,28% после увеличения на 0,3% с 16 по 22 июля, на 0,24% с 9 по 15 июля и на 0,25% со 2 по 8 июля. Средняя цена ДТ в стране на 29 июля составила 66,53 рубля за литр (на 22 июля - 66,34 рубля).

Минэнерго 31 июля сообщило, что в июле поставки бензина на внутренний рынок выросли на 5% относительно аналогичного периода прошлого года, экспорт сократился на 33%. С 1 августа возобновит действие запрет на экспорт бензина из страны. Кроме того, как сегодня заявил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин, "принято принципиальное решение на сентябрь-октябрь, что экспорт будет ограничен".

В 2023 году потребительские цены на бензин в стране выросли на 7,23%, чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).