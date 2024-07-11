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В "АвтоВАЗе" допустили повышение цен на модельный ряд Lada в пределах инфляции к осени

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Цены на модельный ряд Lada могут быть проиндексированы в пределах инфляции к осени текущего года, заявляют в "АвтоВАЗе"

Как сообщил журналистам представитель "АвтоВАЗа" Сергей Ильинский, компания "внимательно анализирует ситуацию с инфляцией в стране". "Учитывая текущие инфляционные показатели, мы не исключаем индексации цен, которая произойдет в августе или сентябре. Возможная индексация будет не выше инфляции и, скорее всего, не затронет базовые, наиболее доступные версии всех моделей Lada", - сказал он, отметив, что концерн продолжит контролировать ценообразование в своей дилерской сети.

В компании подчеркивают, что цены на Lada с начала года выросли в среднем на 2,9%. При этом, как сообщал накануне Росстат в докладе об индексе потребительских цен, по состоянию на 8 июля с начала года рост цен в РФ составил 4,68%. В частности, цены на автомобили российского производства выросли в среднем на 2,64%.

Ильинский отметил, что предполагаемая индексация цен на Lada не должна сильно повлиять на ранее заявленные планы продаж "АвтоВАЗа". Вместе с тем, автопроизводитель рассчитывает на перезапуск мер господдержки спроса, бенефициаром которых является.

"Льготное автокредитование сейчас временно приостановлено. В период высоких процентных ставок мы приветствовали бы возобновление работы программ льготных автокредитов. Мы ведем переговоры с Минпромторгом РФ, доносим нашу точку зрения", - сказал представитель "АвтоВАЗа", уточнив, что порядка 70% модельного ряда Lada продается в кредит.

Продажи Lada в РФ, как сообщалось, за I полугодие 2024 года выросли на 51,5% до 217,631 тыс. автомобилей. Вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин, комментируя итоги 6 месяцев, отмечал вместе с положительной динамикой также и общий тренд замедления роста российского авторынка к середине года.

План производства "АвтоВАЗа" на этот год в начале года был заявлен на уровне 500 тыс. шт., продать на российском рынке компания намеревалась порядка 450 тыс. машин. Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов в июне сообщал, что фактический выпуск Lada по году может оказаться на 5-10% выше.

АвтоВАЗ
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