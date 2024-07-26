ЦБ РФ повысил диапазон нейтральной ставки до 7,5-8,5%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Банк России повысил диапазон нейтральной ставки до 7,5-8,5% с 6-7%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Итоги первого полугодия показали, что нужен более высокий уровень ставок в экономике. В том числе с учетом более высокой оценки нейтральной ставки. Мы уточнили ее вверх на 1,5 процентных пункта, до 7,5-8,5%. Это отражает комплексный пересмотр произошедших за последние годы изменений в экономике, связанных как со структурным ростом спроса на инвестиции, так и с увеличением риск-премии, смягчением параметров бюджетного правила и повышением нейтральных ставок в мире", - сказала Набиуллина.