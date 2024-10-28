Philips увеличил квартальную чистую прибыль в 2 раза

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Нидерландский производитель потребительских товаров и медицинского оборудования Royal Philips NV увеличил чистую прибыль в третьем квартале более чем в 2 раза, при этом его выручка снизилась в связи с падением спроса в Китае.

В июле-сентябре 2024 года чистая прибыль компании составила 181 млн евро против 88 млн евро годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов, представленный самой Philips, предполагал, что этот показатель составит 173 млн евро.

В компании отмечают, что рост прибыли обусловлен прогрессом в реализации ею приоритетных задач, повышением производительности и улучшением рентабельности благодаря использованию ИИ-решений.

Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITA) в третьем квартале увеличилась до 516 млн евро с 456 млн евро годом ранее, что совпало с ожиданиями аналитиков. Рентабельность по этому показателю повысилась до 11,8% с 10,2%.

Квартальная выручка Philips уменьшилась на 2% - до 4,38 млрд евро (прогноз рынка - 4,5 млрд евро) с 4,47 млрд евро в третьем квартале прошлого года. Сопоставимые продажи не изменились.

Небольшое повышение продаж зафиксировано во всех регионах, кроме Китая, отмечается в пресс-релизе.

Выручка подразделения, разрабатывающего оборудование в сфере диагностики и терапии с визуальным контролем (Diagnosis & Treatment), уменьшилась на 2,4%, до 2,15 млрд евро. В подразделении Connected Care, предлагающем решения для дистанционного контроля за состоянием пациентов, показатель уменьшился на 1,7%, до 1,21 млрд евро, в сегменте выпуска товаров для персонального ухода (Personal Health) - на 7%, до 835 млн евро.

Philips ухудшил прогноз роста сопоставимых продаж в этом году до 0,5-1,5% с 3-5%, отметив существенное ослабление спроса в Китае. Компания ожидает, что в остальных регионах темпы роста останутся в диапазоне 3-5%.

По прогнозу Philips, годовой показатель маржи скорректированной EBITDA составит порядка 11,5%, свободный денежный поток - порядка 900 млн евро.

С начала 2024 года капитализация Philips выросла на 21%.