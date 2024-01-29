Philips вернулась к чистой прибыли в IV квартале, но сократила выручку на 7%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Нидерландская Royal Philips NV, выпускающая потребительские товары и медицинское оборудование, в четвертом квартале 2023 года получила чистую прибыль, при этом выручка снизилась.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила 38 млн евро по сравнению с убытком в размере 105 млн евро за аналогичный период предыдущего года.

Показатель включает списание в размере 363 млн евро в связи с достижением договоренности с регулятором США о возобновлении продажи респираторов в Штатах. Компания была вынуждена отзывать миллионы респираторов в связи с тем, что защитная полиуретановая пена, используемая в этих устройствах, могла отслоиться, и пациенты могли случайно проглотить или вдохнуть ее частицы.

Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITA) составила 653 млн евро против 651 млн евро годом ранее. Рентабельность по этому показателю повысилась на 90 базисных пунктов до 12,9%.

Квартальная выручка Philips сократилась на 7% и составила 5,06 млрд евро, сопоставимые продажи повысились на 3%.

Подразделение, разрабатывающее оборудование в сфере диагностики и терапии с визуальным контролем (Diagnosis & Treatment), сократило выручку на 2% до 2,497 млрд евро. Выручка подразделения Connected Care, предлагающего решения для дистанционного контроля за состоянием пациентов, упала на 17% и составила 1,35 млрд евро. В сегменте выпуска товаров для персонального ухода (Personal Health) выручка повысилась на 1% и составила 1,07 млрд евро.

В 2023 году в целом компания Philips получила чистый убыток в размере 463 млн евро против убытка в 1,61 млрд евро годом ранее, выручка повысилась на 2% до 18,17 млрд евро, сопоставимые продажи выросли на 7%.

Компания ожидает, что в 2024 году ее сопоставимые продажи увеличатся на 3-5%, а рентабельность по скорректированной EBITA составит 11-11,5%.

Капитализация Philips за последние три месяца выросла почти на 20% и сейчас составляет около 19,13 млрд евро.