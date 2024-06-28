Поиск

ЕС ввел санкции против участника сорвавшейся сделки по продаже Райффайзенбанку доли в Strabag

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз вслед за США ввел санкции против российской компании, которая должна была выступить стороной сделки по продаже Райффайзенбанку доли в австрийском строительном концерне Strabag SE.

МКАО "Распериа трейдинг лимитед" (редомицилированная в специальный административный район в Калининграде Rasperia Trading Ltd) с 28 июня включена в санкционный список, следует из публикации в Официальном журнале ЕС.

Также под санкциями отныне находится материнская компания МКАО – АО "Илиадис". Кроме того, в SDN List включены ООО "Титул" (у него, согласно ЕГРЮЛ, один гендиректор с АО "Илиадис") и его учредитель Дмитрий Белоглазов.

В мае "Распериа", "Илиадис", "Титул" и Белоглазов попали под санкции США – спустя всего несколько дней после того, как Raiffeisen Bank International (RBI) объявил об отказе от планов по покупке доли в Strabag.

Изначально предполагалось, что российский Райффайзенбанк приобретет 27,78% капитала компании Strabag SE у "Распериа трейдинг лимитед" за 1,51 млрд евро. После покупки пакета планировалась передача Райффайзенбанком акций Strabag его холдинговой компании – RBI, в виде дивидендов. Отказ от сделки RBI объяснил тем, что в ходе контактов с органами власти не смог получить необходимое одобрение для нее.

ЕС МКАО "Распериа трейдинг лимитед" Rasperia Trading Ltd АО "Илиадис" ООО "Титул" Райффайзенбанк Strabag
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МВФ призвал США решить проблему чрезмерного роста госдолга

МВФ призвал США решить проблему чрезмерного роста госдолга

Акционеры "Газпрома" утвердили решение о невыплате дивидендов за 2023 г.

Акционеры "Газпрома" утвердили решение о невыплате дивидендов за 2023 г.

ВТБ финализировал продажу ряда замороженных активов

ВТБ финализировал продажу ряда замороженных активов

Акционеры МТС утвердили дивиденды за 2023 год в 35 руб./акция

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });