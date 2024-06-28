ЕС ввел санкции против участника сорвавшейся сделки по продаже Райффайзенбанку доли в Strabag

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз вслед за США ввел санкции против российской компании, которая должна была выступить стороной сделки по продаже Райффайзенбанку доли в австрийском строительном концерне Strabag SE.

МКАО "Распериа трейдинг лимитед" (редомицилированная в специальный административный район в Калининграде Rasperia Trading Ltd) с 28 июня включена в санкционный список, следует из публикации в Официальном журнале ЕС.

Также под санкциями отныне находится материнская компания МКАО – АО "Илиадис". Кроме того, в SDN List включены ООО "Титул" (у него, согласно ЕГРЮЛ, один гендиректор с АО "Илиадис") и его учредитель Дмитрий Белоглазов.

В мае "Распериа", "Илиадис", "Титул" и Белоглазов попали под санкции США – спустя всего несколько дней после того, как Raiffeisen Bank International (RBI) объявил об отказе от планов по покупке доли в Strabag.

Изначально предполагалось, что российский Райффайзенбанк приобретет 27,78% капитала компании Strabag SE у "Распериа трейдинг лимитед" за 1,51 млрд евро. После покупки пакета планировалась передача Райффайзенбанком акций Strabag его холдинговой компании – RBI, в виде дивидендов. Отказ от сделки RBI объяснил тем, что в ходе контактов с органами власти не смог получить необходимое одобрение для нее.