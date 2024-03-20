ГТЛК в 2023 г. вернулась к годовой прибыли по МСФО после максимального убытка в 2022 г.

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в 2023 году получило 113 млн руб. чистой прибыли по МСФО против 55,8 млрд руб. чистого убытка в 2022 году (оба показателя учитывают курсовые разницы), сообщила компания.

Результата удалось достичь "в основном за счет сокращения прочих операционных расходов в связи с начислением резервов по обесценению в меньшем объеме по отношению к прошлому году".

Выручка группы, согласно сообщению, составила 97,4 млрд рублей - "без существенных изменений к 2022 году".

В отчетности ГТЛК говорится, что без учета курсовых разниц прибыль по МСФО составила 707 млн рублей против 54,7 млрд рублей убытка годом ранее.

Процентные доходы от операций финансового лизинга выросли на 15,5%, до 35,715 млрд рублей. Прочие процентные доходы, напротив, сократились на 26,5% до 5,852 млрд рублей, доходы от операционной аренды – на 5% до 55,834 млрд рублей.

Процентные расходы увеличились на 7%, достигнув 66,745 млрд рублей. Амортизация активов, переданных в операционную аренду, снизилась на 20,3% до 16,307 млрд рублей.

В отчетности отмечается, что в результате решения Высокого суда Ирландии от 31 мая 2023 года о начале процедуры ликвидации компаний GTLK Europe DAC и GTLK Capital DAC ГТЛК потеряла контроль над ними и их дочерними компаниями. Убыток от выбытия данных компаний составил 2,491 млрд рублей.

Чистые инвестиции в лизинг выросли на 27,9%, до 364,74 млрд рублей на конец 2023 года с 285,207 млрд рублей на конец 2022 года, валовые инвестиции в лизинг – до 780,221 млрд рублей с 516,506 млрд рублей.

Чистые инвестиции ГТЛК в лизинг с учетом активов, сдаваемых в операционную аренду, по отраслям экономики (в млн рублей):

Отрасль 31 декабря 2023г. Доля от общих инвестиций (%) 31 декабря 2022г. Доля от общих инвестиций (%) Железнодорожный транспорт 331 783 46,96 % 297 796 46,2 % Воздушный транспорт и аэропортовое обслуживание 215 585 30,52 % 207 478 32,19 % Водный транспорт и портовое обслуживание 99 821 14,13 % 96 263 14,93 % Грузовой и пассажирский автотранспорт 43 550 6,16 % 24 709 3,83 % Торговля 9 298 1,32 % 9 590 1,49 % Информационные технологии и телекоммуникации 1 732 0,25 % 2 165 0,34 % Добывающая промышленность 1 102 0,16 % 164 0,03 % Дорожное строительство 148 0,02 % 647 0,1 % Прочие отрасли 3 468 0,48 % 1 591 0,25 %

Как сообщалось, убыток ГТЛК по МСФО за 2022 год (без учета курсовых разниц составил 54,7 млрд руб.) был максимальным за всю историю группы. Такой результат там объясняли санкциями со стороны США, Евросоюза и Великобритании. Из-за них была остановлена деятельность международной лизинговой платформы GTLK Global, на которую приходилось до трети от совокупной выручки группы и активы в размере порядка $4,6 млрд. По итогам 2023 года ГТЛК планировала выйти на положительные финансовые результаты.

За 6 месяцев 2023 года ГТЛК получила более 1,06 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 26,4 млрд руб. чистого убытка за тот же период 2022 года (с учетом курсовых разниц – 63 млн руб. прибыли против 27,7 млрд руб. убытка).

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.